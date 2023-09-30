Минобороны показало кадры уничтожения позиций 72-й бригады ВСУ в районе Курахово
Под ракетный удар попали подразделения 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Донецком направлении.
© Видео: МО РФ © Фото: МО РФ
Минобороны России поделилось кадрами уничтожения ракетным ударом подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Украинские боевики базировались в районе населенного пункта Курахово на Донецком направлении.
На кадрах видны последствия удара.
Как уточнили в МО РФ, в результате поражения ракетным комплексом наземного базирования уничтожены бронетехника, вооружение, боеприпасы и личный состав противника.
Ранее военное ведомства опубликовало кадры уничтоженных позиций ВСУ под Клещеевкой.
Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.