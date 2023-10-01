ВС РФ поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Николаевской области

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В районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом Минобороны России сообщили в ходе сводки о ходе СВО.

Ведомство рассказало, что на Херсонском направлении СВО за прошедшие сутки было поражено до 30-ти украинских боевиков, два автомобиля и гаубица Д-30. Также было остановлено продвижение двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ на острове Переяславский и уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Ранее Минобороны опубликовало кадры в которых показало результаты артобстрела украинских позиций под Северском.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов