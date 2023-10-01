МО РФ показало кадры артобстрела украинских позиций под Северском
В результате точного удара были уничтожены личный состав и опорные пункты врага.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
По позициям украинских боевиков под Северском были нанесены точные артиллерийские удары. Кадры поражения опубликовало Министерство обороны России.
Удары по позициям врага нанесли артиллеристы Южной группировки войск. В результате были уничтожены личный состав и опорные пункты врага. Разведка целей, корректировка огня и контроль точности огня артиллеристов осуществляют операторы БПЛА.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения танка и украинских боевиков у Клещеевки. Точный удар по украинскому танку нанесли артиллеристы Южной группировки войск.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов