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Эксперт РАН Кулагин назвал цены на топливо важным фактором в предвыборной гонке США

Никита Черненко
14:04 01.10.2023
Исследователь РАН сказал, что рост цен на топливо в Америке имеет не столько экономический, сколько политический вес.
Эксперт РАН Кулагин назвал цены на топливо важным фактором в предвыборной гонке США
© Фото: Li Jianguo, XinHua, Globallookpress
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Заведующий отделом института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин рассказал в интервью «Звезде», какие последствия для американских властей несет повышение цен на топливо и насколько критично это для экономики США.

Эксперт отметил, что топливный дефицит стал общим для стран Запада: общий рынок привел к тому, что нехватка топлива, в особенности дизельного, началась сначала в Европе, а теперь добралась и до США.

«К концу лета уже на рынке дизеля был дефицит в Европе. А так как атлантический бассейн образует единый рынок, то возникновение дефицита в Европе отразилось и на Соединенных Штатов», - объяснил ученый.

Кулагин рассказал, что от дефицита дизеля экономика Соединенных Штатов не рухнет: это приведет к росту цен и легкому подъему темпов инфляции, но вряд ли приведет к тяжелым экономическим потерям.

«Всерьез на экономику это не повлияет: к скачкам цен потребители уже привыкли. Это немного замедлит рост ВВП, но не настолько, чтобы произошли сильные изменения», - заключил он.

Исследователь резюмировал, что главную угрозу, какую несет повышение цен на топливо, имеет политический характер: для избирателей и оппозиции это станет дополнительным поводом для критики работы администрации Байдена.

«Эта история отчасти экономическая, но при этом есть и политическое воздействие, поскольку в выборной гонке показатель цен на топливо уже по классике является индикатором эффективности работы властей», - подытожил Кулагин.

Ранее стало известно о том, что стоимость нефти в США значительно выросла на фоне запрета РФ на экспорт топлива. Так президент США слил уже более 40% нефти, предназначенных на случай чрезвычайных ситуаций, что может сильно ударить по популярности политика.

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