В стране и мире Полиция задержала вандала, повредившего «Принцессу Турандот» на Арбате Никита Черненко Сотрудники полиции задержали правонарушителя и возбудили уголовное дело по статье «вандализм». © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Пресс-служба МВД сообщила о задержании 20-летнего гражданина России, повредившего скульптурную композицию «Принцесса Турандот», стоящую около театра имени Евгения Вахтангова на Арбате. «29 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан 20-летний правонарушитель. В отношении него было возбуждено уголовное дело статье 214 УК РФ "вандализм" и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - сообщил представитель ведомства. Напомним, что ночью 28 сентября на камеры видеонаблюдения театра Вахтангова попал момент, как нарушитель забрался на памятник-фонтан «Принцесса Турандот», после чего сорвался с него, отломав часть статуи. Директор театра Кирилл Крок дал комментарий «Звезде» и рассказал, как часто скульптура страдает от вандализма. Экспертное мнение и аналитика