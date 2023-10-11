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Haaretz: в Израиле создано временное правительство

Марина Крижановская
23:56 11.10.2023
Задачами временного правительства будут только вопросы, касающиеся ведения войны, полномочия некоторых высокопоставленных чиновников, включая управляющего Банка Израиля, будут продлены автоматически.
Haaretz: в Израиле создано временное правительство
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert dpa Globallookpress
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился с представителем оппозиции - лидером партии «Государственный лагерь» - Бени Ганцем о создании правительства военного времени. Новый кабмин будет принимать решения, касающиеся только ведения войны.

В состав чрезвычайного правительства также вошли министр обороны Йоав Галант. Об этом сообщила израильская газета Haaretz.

«Они договорились о создании ограниченного военного кабинета, в который войдут Нетаньяху, Галлант и Ганц. И объявили, что место будет зарезервировано для Яира Лапида (политического и госдеятеля, журналиста - Прим. ред.), Рона Дермер (министра по стратегическим вопросам. - Прим. ред.), Гади Айзенкота (депутата Кнессета. - Прим. ред.) и Ифат Шаша-Битон (депутат Кнессета. - Прим. ред.) будут наблюдателями», - опубликовало информацию СМИ.

Отмечено, что временное правительство не будет принимать какие-либо законопроекты, а назначения высокопоставленных чиновников, включая управляющего Банка Израиля, будут автоматически продлены.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил причины обострения ситуации на Ближнем Востоке. Во время Российской энергетической недели в Москве он сказал, что Палестина как суверенное государство так и не состоялась.

Были созданы механизмы урегулирования ближневосточного конфликта, но США пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать все самостоятельно. Путин добавил, что решение фундаментальных политических вопросов подменялось «какими-то материальными подачками».

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