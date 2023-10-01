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В МИД РФ заявили о стремлении ввести безвизовый режим со всей Латинской Америкой

Елизавета Егорова
12:37 01.10.2023
Перед Россией сейчас стоит задача ввести безвизовый режим со всеми странами Латинской Америки, заявили в МИД РФ.
В МИД РФ заявили о стремлении ввести безвизовый режим со всей Латинской Америкой
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Россия стремится ввести безвизовый режим со всеми странами Латинской Америки. По словам директора латиноамериканского департамента МИД России Александра Щетинина, такая задача сейчас стоит перед РФ.

«Это задача, которую мы сами себе ставим, и я думаю, что мы к ней придем», - цитирует ТАСС слова Щетинина.

Ранее президент Владимир Путин в рамках международной парламентской конференции «Россия - Латинская Америка» заявил, что РФ стремится налаживать связи со странами континента и поддерживает желание Латинской Америки вступить в БРИКС.

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