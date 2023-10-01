Около сотни контрактников приведены к присяге в зоне спецоперации

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Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), подписавшие первые контракты о поступлении на военную службу, а также добровольцы, заключившие контракты с Минобороны, приведены к присяге на передовой СВО.

На церемонии прозвучал гимн Российской Федерации, и бойцам вручили очередные воинские звания. После этого военнослужащие были приведены к присяге. Около 100 человек дали клятву, им предстоит выполнять поставленные боевые задачи после прохождения курса боевой подготовки под руководством опытных инструкторов-наставников.

На мероприятии выступил коллектив ансамбля казачьей песни «Кладезь», а также экс-солист группы «Песняры» Александр Югорский. Артисты исполнили множество песен и несколько танцевальных номеров, создав атмосферу праздника.

Ранее на полигоне ЮВО с концертом выступил рок-музыкант Валерий Кипелов. Среди зрителей, помимо самих бойцов, были также члены семей военнослужащих и юнармейцы.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.