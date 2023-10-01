В Госдуме объяснили, в каких случаях дачники могут не платить налог на баню

Депутат Госдумы пояснил, при каких условиях бани и другие постройки на дачном участке освобождаются от налогов.

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Депутат Государственной думы от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал, что по закону одна постройка на дачном участке может быть освобождена от налогов, если соблюдены все условия.

Как отметил чиновник, статья 407 НК РФ освобождает граждан от уплаты налога на хозпостройку на личном участке, если ее площадь составляет меньше 50 квадратных метров. При этом все такие постройки должны быть зарегистрированы в Росреестре. Он также сообщил, какая недвижимость на дачном участке считаются хозпостройкой.

«Главный признак такой постройки – наличие прочного фундамента, который отличает её от схожих построек без фундамента, которые с землей уже неразрывно не связаны и легко переносятся. Во втором случае данные сооружения (баня, туалет, сарай, теплица, навес и т.д.) уже не считаются объектами капитального строительства и налог с них платить граждане не должны», - объяснил Гаврилов.

Ранее Минцифры РФ сообщило, что физические лица смогут подключить функцию оплаты налогов на портале Госуслуг. Имеются в виду налоге на имущество, НДФЛ и другие.