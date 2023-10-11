В Гатчине возродили традицию «полуденного выстрела», введенную еще Павлом I
В ленинградской Гатчине смахнули пыль веков и возродили традицию, которую ввел еще Павел I - из пушки выдали знаменитый «полуденный выстрел». Первый сигнальный выстрел орудия Приоратского дворца произошел спустя столетия.
Как известно, Павел I любил пушки и военные маневры. Каждую весну и осень он собирал в Гатчине лучшие полки империи, именно здесь зародились традиции русской артиллерии. При нем пушка стреляла дважды в день, теперь будет «палить» только в полдень, и не ежедневно.
«Мы будем делать это на первом этапе по воскресеньям, а также в дни воинской славы России, в специальные военные праздники, обязательно в эти дни будет звучать полуденный выстрел из пушки», - рассказал директор государственного музея-заповедника Василий Панкратов.
Подробнее про Приоратский дворец смотрите в сюжете Павла Кутаренко.
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