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Фотограф из Петербурга показал, как создает коллажи с застывшими мгновениями Войны

Алексей Курильченко
Роман Закурдаев
09:25 09.05.2023
С помощью таймерографии Сергей сочетает свежие снимки и историческими фотографиями в бойцами Красной армии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Историческое здание железнодорожной станции «Александровка» в пригороде Петербурга на прежнем месте, как и зимой 1944 во время боев по прорыву блокады Ленинграда. Оно путешествует во времени с помощью таймерографии. Петербуржец Сергей Ларенков совмещает архивные снимки с современными фото. Одна точка, один ракурс - и вот его война и мир в одном кадре.

Сергею иногда даже удается найти точное место, где в момент съемки находился военный фотограф. Эту связь времен он сохраняет уже более 10 лет. Сам когда-то на обычном компьютере освоил технику фотоколлажа. Начинал с исторических кадров блокадного Ленинграда.

Сквер у Дома Советов на Московском проспекте в годы войны - линия обороны Ленинграда. Судя по фотографии, отсюда экипаж танка Т-34 уходил на очередное боевое задание. 

Определять локации ему помогает его основная профессия. Сергей - лоцман. Проводит корабли и суда в портах Петербурга. Поэтому и легко ориентируется по точкам привязки к местности. Иногда лишь часть снимка может вывести его на точный адрес. 

Здание по адресу Московский проспект 208 было построено перед войной и на фотографии мы видим угол здания, который ничуть не изменился, во дворе ничего не было построено, поэтому на фотографии видно здание Дома Советов, рядом стоит танк Т-34 и наши бойцы, которые готовятся ко операции по снятию блокады города.

В коллекции Сергея уже более тысячи коллажей с застывшими мгновениями Второй мировой войны. Сергей специально посетил все города-герои: от Волгограда до Калининграда и Мурманска. Есть серия работ и об освобождении Праги, Вены и, конечно, большой цикл фотографий из Берлина.

«Я сожалею об одной локации, которую мне не удалось снять. Я уже забрался на Рейхстаг и уже подбирался к той точки, на известнейшей фотографии Евгения Халдея, но за мной попятам шел уже полицейский, не удалось это реализовать», - рассказал Сергей.

Город Гатчина, что в 40 километрах от Петербурга, с осени 1941 по январь 1944 года он был оккупирован фашистскими войсками. Сергей давно уже планировал найти деревянный дом с архивного снимка, на котором красноармейцы срывают указатель на немецком языке. Удивительно, но за столько лет здание почти не изменилось.

На доме даже остались несколько гвоздей, на котором крепился указатель. По сути, здесь можно прикоснуться к истории.

Сергей планирует вернуться к локациям, где уже снимал ранее, чтобы запечатлеть стремительно меняющиеся облики мирных городов в моменте их военной истории.

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