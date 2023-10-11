В Омске люди массово сходили на «мифические» приемы к врачу
В Омске в электронных медкартах пациентов появляется все больше фиктивных записей к врачам. Когда жительница города Наталья Граф решила пройти диспансеризацию, оказалось, что она посещала стоматолога в своей поликлинике. Все бы ничего, но туда Наталья по вопросам лечения зубов ни разу не обращалась.
«С удивлением обнаружила, что лечила в своей поликлинике зубы, причем мне три раза вводили анестезию, делали пломбы, полировали зуб, но на самом деле более 20 лет лечу зубы в другом месте», - рассказала Наталья.
Женщина выразила свое недовольство в соцсетях, и на удивление десятки людей так же, как она, обнаружили фиктивные записи на «Госуслугах».
Подробнее про причину мифических походов к доктору смотрите в сюжете Ярославы Коценко.
Ранее стало известно, что с октября этого года на портале «Госуслуг» стала обязательной двухфакторная аутентификация. Это означает, что кроме пароля пользователей будут просить дополнительное подтверждение. Такая мера необходима новым пользователям и тем, кто пытается восстановить доступ к своей учетной записи.