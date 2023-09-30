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В МО РФ показали кадры уничтожения пункта погрузки 38-й бригады ВСУ под Николаевым

21:34 30.09.2023
Разведка ВС РФ обнаружила пункт погрузки эшелона с бронированной военной техникой боевиков и передала его данные расчету ракетного комплекса.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны РФ
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Расчет ракетного комплекса наземного базирования ВС РФ уничтожил пункт погрузки украинских боевиков в Николаевской области по координатам, добытым российской разведкой. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате ракетного удара пункт погрузки был уничтожен», - отметили в МО РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что техника 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ предназначалась для усиления позиций боевиков на линии боевого соприкосновения.

Ранее в МО РФ показали последствия удара по складу с боеприпасами ВСУ под Киселевкой. Склад был уничтожен.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов. 

Экспертное мнение и аналитика
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