В МО РФ показали кадры уничтожения пункта погрузки 38-й бригады ВСУ под Николаевым
Разведка ВС РФ обнаружила пункт погрузки эшелона с бронированной военной техникой боевиков и передала его данные расчету ракетного комплекса.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны РФ
Расчет ракетного комплекса наземного базирования ВС РФ уничтожил пункт погрузки украинских боевиков в Николаевской области по координатам, добытым российской разведкой. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В результате ракетного удара пункт погрузки был уничтожен», - отметили в МО РФ.
В оборонном ведомстве добавили, что техника 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ предназначалась для усиления позиций боевиков на линии боевого соприкосновения.
Ранее в МО РФ показали последствия удара по складу с боеприпасами ВСУ под Киселевкой. Склад был уничтожен.
Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.