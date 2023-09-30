В стране и мире В МО РФ показали кадры уничтожения пункта погрузки 38-й бригады ВСУ под Николаевым Разведка ВС РФ обнаружила пункт погрузки эшелона с бронированной военной техникой боевиков и передала его данные расчету ракетного комплекса. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Расчет ракетного комплекса наземного базирования ВС РФ уничтожил пункт погрузки украинских боевиков в Николаевской области по координатам, добытым российской разведкой. Об этом сообщили в Минобороны России. «В результате ракетного удара пункт погрузки был уничтожен», - отметили в МО РФ. В оборонном ведомстве добавили, что техника 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ предназначалась для усиления позиций боевиков на линии боевого соприкосновения. Ранее в МО РФ показали последствия удара по складу с боеприпасами ВСУ под Киселевкой. Склад был уничтожен. Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика