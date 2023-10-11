Сотни ракет и горящий лес: боевики продолжают атаковать Ашкелон

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

От израильского Ашкелона до сектора Газа вдоль моря всего семь километров. Над городом практически каждый день рвутся снаряды. Пожарные работают безостановочно.

Раньше «Железный купол» справлялся с атаками, однако сейчас на Ашкелон летят сотни ракет почти каждые полчаса. Большинство из них успевают перехватить, однако некоторые долетают до улиц.

Сегодня, 11 октября, боевики ХАМАС поразили сразу несколько жилых домов. Ракеты прилетели и по городской больнице. На окраине Ашкелона в национальном парке горит лес.

Подробнее про тип ракет и про то, как жители вывозят свои вещи из домов Ашкелона, смотрите в сюжете Алексея Дегтярева.

Ранее стало известно, что один боеприпас разорвался рядом с супермаркетом, который является «абсолютно гражданским объектом». На месте образовалась воронка, из-за прорыва системы пожаротушения из здания хлестала вода.