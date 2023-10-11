В стране и мире Newsweek сообщил о раздорах офицеров в элитной бригаде ВСУ «Магура» Никита Черненко Офицеры военного формирования спорят по вопросам командования на поле боя. © Фото: Peter Druk, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: В 47-й отдельной механизированной бригаде «Магура», считающейся элитной в рядах ВСУ, начались конфликты в рядах офицерского состава боевиков. Об этом сообщило издание Newsweek. Согласно материалу, после провала наступления бригады на Запорожском направлении и больших потерь личного состава командиры бригады начали спорить друг с другом на тему правильности управления группировкой. «Украинское военное формирование, сыгравшее центральную роль в контрнаступлении Киева, находится в разладе из-за проблем с руководством и командованием на поле боя», - передало издание. Ранее аналитик Самид Баша сообщал, что в рядах ВСУ на фоне боевых потерь и усталости украинские солдаты начали массово дезертировать из армии. Помимо названных причин, эксперт сказал, что к дезертирству приводит и недостаточное количество припасов у боевиков. Экспертное мнение и аналитика