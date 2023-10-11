МО РФ сообщило о втором за день уничтоженном беспилотнике в Брянской области

В Минобороны России заявили, что попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ была пресечена около 16.30 по московскому времени.

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Минобороны России сообщило о втором за сегодня уничтоженном украинском беспилотнике над территорией Брянской области.

Российское оборонное ведомство уточнило, что попытка киевского режима атаковать объекты в РФ была пресечена около 16.30 по московскому времени.

При этом замечено, что украинцы пытались использовать беспилотник самолетного типа. Его уничтожили дежурные средства ПВО.

Об уничтожении в Брянской области первого украинского БПЛА за сутки сообщалось утром. Он был ликвидирован около 10.00 по московскому времени.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.