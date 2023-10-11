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МО РФ сообщило о втором за день уничтоженном беспилотнике в Брянской области

17:09 11.10.2023
В Минобороны России заявили, что попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ была пресечена около 16.30 по московскому времени.
МО РФ сообщило о втором за день уничтоженном беспилотнике в Брянской области
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило о втором за сегодня уничтоженном украинском беспилотнике над территорией Брянской области. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что попытка киевского режима атаковать объекты в РФ была пресечена около 16.30 по московскому времени. 

При этом замечено, что украинцы пытались использовать беспилотник самолетного типа. Его уничтожили дежурные средства ПВО. 

Об уничтожении в Брянской области первого украинского БПЛА за сутки сообщалось утром. Он был ликвидирован около 10.00 по московскому времени. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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