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МО РФ сообщило о перехвате украинского беспилотника в небе Брянской области

11:21 11.10.2023
Противник пытался провести террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России.
МО РФ сообщило о перехвате украинского беспилотника в небе Брянской области
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Минобороны России заявило об уничтожении украинского беспилотника, пытавшегося атаковать объекты на территории РФ. 

«Одиннадцатого октября около 10.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении. 

Неприятельский беспилотник перехватили дежурные средства ПВО. Он был сбит ими над территорией Брянской области.

Ранее бойцы Вооруженных сил России показали работу по поражению целей при помощи зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» в зоне спецоперации.
 
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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