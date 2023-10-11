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В МВД сообщили о нехватке 100 тысяч сотрудников

Елизавета Егорова
16:26 11.10.2023
Представитель МВД Ирина Кальбфляйш заявила, что из-за низкого уровня оплаты труда в МВД некомплект 100 тысяч сотрудников.
В МВД сообщили о нехватке 100 тысяч сотрудников
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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В МВД на данный момент не хватает 100 тысяч сотрудников. Больше всего эта проблема касается строевых подразделений. Об этом заявила начальник финансово-экономического департамента ведомства Ирина Кальбфляйш.

«Некомплект у нас на сегодняшний день сотрудников из 700 тысяч - это 100 тысяч некомплект. И это в основном строевые подразделения», - сообщила Кальбфляйш на заседании комитета Госдумы.

В качестве одной из причин недостатка кадров она назвала «неконкурентоспособный» уровень зарплаты сотрудников ведомства.

Ранее стало известно, что с октября текущего года военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств подняли заработную плату на 10,5%. Согласно постановлению российского правительства, условия труда улучшат для контрактников и призывников, а также сотрудников Росгвардии и полиции.

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