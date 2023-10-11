В результате атаки ХАМАС погибли советский ученый Гредескул и его жена

Смерть супругов наступила 7 октября. Они были в своем доме в израильском городе Офаким. Ученому Гредескулу был 81 год.

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В Израиле погиб бывший советский ученый Сергей Гредескул со своей супругой. Сообщается, что смерть наступила 7 октября в своем доме в результате атаки ХАМАС на город Офаким.

Об этом сообщает RT со ссылкой на академика РАН Алексея Хохлова - бывшего коллегу покойного ученого. Он сказал, что хорошо знал Сергея Гредескула и что тот с 1991 года работал профессором в университете Бен-Гуриона в Беер Шеве. Погибший 81-летний ученый несколько лет назад вышел на пенсию.

Немногим ранее стало известно о гибели четырех россиян в зоне палестино-израильского конфликта. Все они имели второе израильское гражданство. Об этом рассказали в диппредстве РФ в Тель-Авиве. Также шесть россиян считаются пропавшими без вести.

Также выпущенная ХАМАС ракета попала в отель на побережье Ашкелона на юге Израиля. За несколько часов до атаки палестинцы предупредили жителей города о готовящемся нападении, призвав их покинуть свои дома до пяти часов вечера.



