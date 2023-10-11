Путин предложил дать участникам СВО и инвалидам субсидии на газификацию
Участники СВО и инвалиды могут получить субсидии на оборудование для газификации.
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Участники спецоперации и инвалиды могут получить субсидии на оборудование для газификации. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».
«Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидии на газовое оборудование и его установку, а именно внести в этот перечень участников специальной военной операции, а также инвалидов первой группы», - сказал президент.
По словам Путина, денежные отчисления получат также члены семей военнослужащих и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
Ранее в своем выступлении президент заявил, что российская атомная энергетика превосходит другие страны мира. Он добавил, что РФ на данный момент строит 22 энергоблока за границей.