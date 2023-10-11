В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин предложил дать участникам СВО и инвалидам субсидии на газификацию

Елизавета Егорова
14:55 11.10.2023
Участники СВО и инвалиды могут получить субсидии на оборудование для газификации.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Участники спецоперации и инвалиды могут получить субсидии на оборудование для газификации. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидии на газовое оборудование и его установку, а именно внести в этот перечень участников специальной военной операции, а также инвалидов первой группы», - сказал президент.

По словам Путина, денежные отчисления получат также члены семей военнослужащих и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Ранее в своем выступлении президент заявил, что российская атомная энергетика превосходит другие страны мира. Он добавил, что РФ на данный момент строит 22 энергоблока за границей.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:55 В стране и мире
Видео
Путин предложил дать участникам СВО и инвалидам субсидии на газификацию
14:27 В стране и мире
Видео
МО РФ сообщило об улучшении положения по переднему краю в районе Авдеевки
12:52 В стране и мире
При столкновении двух поездов в столичном метро пострадали пять человек
12:34 В стране и мире
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн
11:45 В стране и мире
В НАТО пообещали ответить на атаку на газопровод Balticconnector
Популярное
Попавшая в плен ХАМАС немка найдена живой в больнице в секторе Газа
«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде из Изариля
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Видео
«Идиот или негодяй»: Путин о чествовании эсэсовца спикером парламента Канады
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.