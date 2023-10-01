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Генерал Салюков поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск

12:00 01.10.2023
Генерал армии Олег Салюков поздравил с профессиональным праздником военнослужащих Сухопутных войск, преподавателей военных учебных заведений и коллективы ОПК.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК «Звезда»
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Главнокомандующий Сухопутными войсками Российской Федерации генерал армии Олег Салюков выступил с речью в честь дня Сухопутных войск и поздравил военнослужащих с профессиональным праздником.

Генерал армии поздравил ветеранов и новобранцев Сухопутных войск, преподавательские составы военных учебных заведений и коллективы предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

«В эти дни как никогда подтверждаются слова, что "пока в ходе боя на землю не ступила нога пехотинца, территория эта не считается освобожденной от врага". Воины-сухопутчики вместе с приданными родами войск шаг за шагом выбивают землю из-под ног у приспешников фашизма и международного терроризма», - подчеркнул Салюков.

Ранее с Днем Сухопутных войск военных поздравил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он отметил высокую эффективность войск, четко выполняющих боевые задачи в ходе СВО.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

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