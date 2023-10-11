В стране и мире Зеленский заявил, что конфликт с Россией находится на последней стадии Игнат Далакян Точную дату завершения конфликта Зеленский не смог назвать. © Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Конфликт Украины с Российской Федерацией находится в завершающей фазе. Так считает Владимир Зеленский. «Думаю, что мы в последней части. У нас много опасений - деньги, вооружения, - но мы в последней части, самой трудной», - цитирует его Радио Sputnik со ссылкой на телеканал Digi-24. Однако Зеленский не смог назвать точную дату завершения конфликта. Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон отметил перемены имиджа Зеленского из-за Израиля. Джонсон считает, что украинский президент сменил одежду цвета хаки на черную, что свидетельствует о его волнениях из-за ситуации вокруг Израиля. Экспертное мнение и аналитика