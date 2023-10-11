В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зеленский заявил, что конфликт с Россией находится на последней стадии

Игнат Далакян
13:23 11.10.2023
Точную дату завершения конфликта Зеленский не смог назвать.
Зеленский заявил, что конфликт с Россией находится на последней стадии
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Конфликт Украины с Российской Федерацией находится в завершающей фазе. Так считает Владимир Зеленский.

«Думаю, что мы в последней части. У нас много опасений - деньги, вооружения, - но мы в последней части, самой трудной», - цитирует его Радио Sputnik со ссылкой на телеканал Digi-24.

Однако Зеленский не смог назвать точную дату завершения конфликта.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон отметил перемены имиджа Зеленского из-за Израиля. Джонсон считает, что украинский президент сменил одежду цвета хаки на черную, что свидетельствует о его волнениях из-за ситуации вокруг Израиля.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:52 В стране и мире
При столкновении двух поездов в столичном метро пострадали пять человек
12:34 В стране и мире
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн
11:45 В стране и мире
В НАТО пообещали ответить на атаку на газопровод Balticconnector
10:34 В стране и мире
Глава ФСБ Бортников заявил о 13 европейских ЧВК, воюющих на Украине
10:28 В стране и мире
Магаданский губернатор Носов ответил на предложение Володина отправлять релокантов в регион
Популярное
Попавшая в плен ХАМАС немка найдена живой в больнице в секторе Газа
«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде из Изариля
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Видео
«Идиот или негодяй»: Путин о чествовании эсэсовца спикером парламента Канады
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.