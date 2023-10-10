Владимир Зеленский сменил одежду цвета хаки на черную, что, по мнению бывшего сотрудника ЦРУ, свидетельствует о его волнениях из-за Израиля.

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Владимир Зеленский глубоко переживает ситуацию с обострением палестино-израильского конфликта, так как из-за него Киев может потерять поддержку западных стран. Такое мнение выразил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Он отметил, что политик сменил одежду цвета хаки на черную.

«Уже сам факт смены одежды говорит о том, что он волнуется, потому что понимает, что его ждет», - сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам Джонсона, Запад сконцентрирует свое внимание на помощи Израилю, а западные СМИ уже почти перестали обсуждать конфликт на Украине.

Ранее Зеленский заявлял о заинтересованности России в развязывании ближневосточного конфликта, однако в Кремле эти слова опровергли. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, этот конфликт имеет глубокие корни и множество противоречий.