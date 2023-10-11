Сотрудники МЧС деблокировали застрявшего между поездами в метро Москвы машиниста

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Застрявший между поездами машинист был успешно деблокирован сотрудниками спасательных служб МЧС.

Сотрудник метро получил травму в результате столкновения поездов на станции салатовой ветки метро «Печатники». Он получил первую помощь и был направлен в больницу.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры обстановки у метро после столкновения поездов. Дептранс работает над восстановлением движения поездов между станциями «Люблино» и «Дубровка».