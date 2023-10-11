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«Хлебные крошки»: экономист Мелкумов оценил американскую военную помощь Израилю

Игнат Далакян
12:35 11.10.2023
Эксперт рассказал, что огромных дополнительных денег со стороны США в качестве помощи Израилю истрачено не будет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Rizek Abdeljawad, XinHua, Globallookpress
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Финансовый аналитик и экономист Ян Мелкумов в беседе со «Звездой» рассказал, как эскалация палестино-израильского конфликта может повлиять на мировую экономику.

«Доллар будет расти во всем мире, потому что доллар - это самая надежная валюта в случае каких-то обострений, что мы сейчас и видим», - рассказал аналитик.

По мнению эксперта, в случае выделения финансирования Соединенных Штатов в качестве помощи Израилю больших дополнительных средств из бюджета не будет истрачено.

«Не будет никаких огромных дополнительных денег истрачено. Вот Байден запросил для Украины 100 миллиардов на 12 месяцев. 100 миллиардов по масштабам американского бюджета и американского ВВП - это ерунда. 100 миллиардов и 18 триллионов. Это хлебные крошки на столе», - рассказал экономист.

Он также отметил, что в одном пакете США не будут финансировать Украину и Израиль одновременно. Эксперт объяснил, что будет отдельное голосование и отдельное ассигнование.

«Другой вопрос, что как в Европе, так и в США усиление военного производства и военных статей вполне возможно, но ожидать из-за этого какой-то инфляции или чего-то в этом роде я не стал бы», - считает Мелкумов.

Ранее Израиль попросил у США ракеты-перехватчики для «Железного купола». Кроме того, власти еврейского государства запросили бомбы и боеприпасы для пулеметов.

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