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Местный житель показал, как выглядят бомбоубежища в Израиле

Никита Черненко
11:16 11.10.2023
Бомбоубежища оборудованы прочными дверьми, там есть запас еды и воды и базовые удобства.
Местный житель показал, как выглядят бомбоубежища в Израиле
© Фото: ТРК «Звезда»
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Местный житель из Израиля провел для «Звезды» экскурсию по одному из старых бомбоубежищ. Он рассказал, чем оборудовано каждое укрытие и что в него иногда добавляют живущие неподалеку граждане.

Мужчина отметил, что общие бомбоубежища строил старый жилой фонд, в новых домах Израиля, построенных в последние 25 лет, в каждой квартире есть специальная комната-укрытие.

«В старом жилом фонде строят такие убежища. Они железобетонные, достаточно прочные и вполне могут выдержать прямое попадание ракеты», - рассказал житель.

Бомбоубежище оборудовано холодильниками, в которых хранится запас провизии на несколько дней, системой вентиляции, кондиционером, санузлом и стульями. Другие предметы комфорта добавляют живущие неподалеку соседи.

«Все зависит от людей, которые живут поблизости. В некоторых есть Интернет, телевизоры, люди приносят книги, игрушки для детей, чтобы отвлечь и развлечь их. В этом даже есть клетка для домашних животных, так делают далеко не в каждом», - отметил сопровождающий.

Помимо прочной конструкции, бомбоубежище имеет прочные двери. Гражданин Израиля заявил, что они взрывоустойчивы, сделаны из прочных огнеупорных материалов и имеют прочные замки.

«Те люди, которые успели зайти в бомбоубежища и закрыть замки, фактически были спасены этими дверьми - боевики ХАМАС так и не смогли открыть замки и войти в эти помещения», - подчеркнул мужчина.

Ранее страны Евросоюза и страны Персидского залива осудили взаимные атаки на гражданское население Израиля и сектора Газа и призвали к деэскалации конфликта. Власти Газы тем временем уже заявили о начале гуманитарной катастрофы на фоне войны с Израилем.

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