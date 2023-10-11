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ВС РФ получили партию танков Т-90М и Т-72Б3М с дополнительной защитой

12:14 11.10.2023
Очередной эшелон с бронетехникой, как уточняется, передан в канун дня рождения Уралвагонзавода.
© Видео: Уралвагонзавод © Фото: Уралвагонзавод
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Уралвагонзавод (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») передал Вооруженным силам России партию танков Т-90М «Прорыв» и модернизированных Т-72Б3М с дополнительной защитой, сообщает пресс-служба предприятия.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

Т-90М «Прорыв» является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к боевым действиям в современных реалиях, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты и современной высокоавтоматизированной системы управления огнем с различными прицелами.

Танк оснащен новым боевым башенным модулем с мощной 125-мм танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов, а также управляемой ракеты, позволяющей уничтожать вражескую бронетехнику на дальности до пяти километров. Саму машину надежно защитили от всех типов снарядов. Танк оснащен дизельным двигателем мощностью 1 130 лошадиных сил.

В августе корреспондент Максим Низкодубов в сюжете «Звезды» показал боевую работу экипажа танка Т-90М «Прорыв» в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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