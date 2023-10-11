Из-за столкновения поездов на станции «Печатники» пострадал машинист

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В 10.30 на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии метро поезд, который перегонялся в депо, столкнулся со стоявшим на перроне составом. Машиниста одного из поездов зажало между вагонами, его извлечением занимаются спасатели. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка», - написал мэр Москвы.

Отмечено, что травма машиниста несерьезная.

Ранее Дептранс сообщил, что на салатовой ветке метро нет движения на промежутке между «Люблино» и «Дубровкой» из-за столкновения поездов.