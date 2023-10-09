Ивановские десантники показали, как готовятся к штурму вражеских позиций

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Сразу три атаки ВСУ отбили наши военные за сутки на Донецком направлении. Бои шли около поселка Курдюмовка и села Водяное. Кроме того, ударами артиллерии и армейской авиации нанесен урон противнику южнее Артемовска. Там потери врага составили до 140 человек. Работают на этом участке и штурмовые подразделения ивановских десантников. Подробнее в репортаже Валентина Гвоздева.

Точные удары артиллерии не позволяют националистам в окопах на Артемовском направлении поднять голову. По данным разведки, здесь находилось до 15-ти боевиков киевского режима. После артподготовки в бой вступают штурмовые подразделения ивановских десантников.

Пока двое штурмовиков ведут огонь на подавление и не дают противнику оценить обстановку, третий забрасывает в блиндаж гранату. Яркая вспышка, и группа движется дальше по траншеям, каждое действие заранее отработано до мелочей.

Бойцов ведут с воздуха операторы беспилотников, координируя их действия. Еще один блиндаж зачищен, и десантники продолжают движение. Сопротивление националистов сломлено. Пятеро предпочли остаться в живых и сдались в плен, остальных ликвидировали во время боестолкновения.

Такой слаженности добиваются в ходе изнурительных тренировок на полигонах в тыловых районах. После них каждый точно знает, что и когда должен сделать. За спиной не должно остаться ни одного вражеского солдата. Нужно подготовить бойцов не только к бою в окопе, но и в городской застройке. Каждый такой элемент бойцы отрабатывают по несколько десятков раз.

На тренировке все в точности, как на грядущем задании, даже расположение окопов националистов. Для этого используют данные разведки, чтобы бойцы заранее отработали свои действия, в обстановке максимально приближенной к боевой.

На огневой подготовке стрельба ведется, как из автоматов и пулеметов, так и из более серьезного вооружения, такого, как ПТРК «Фагот». Предназначенный в первую очередь для уничтожения вражеской бронетехники комплекс, нередко используют по блиндажам и опорным пунктам националистов. Для оператора не имеет значения, движущаяся цель или стационарная.

Штурмовые группы первыми вступают в бой с националистами. После чего укрепления боевиков занимает пехота, а штурмовики отправляются в тыловой район, где продолжают свою подготовку.