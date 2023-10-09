Армия Армия Армия

Ивановские десантники показали, как готовятся к штурму вражеских позиций

Валентин Гвоздев
21:39 09.10.2023
Штурмовые группы первыми вступают в бой с националистами и добиваются максимальной слаженности на изнурительных тренировках.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Сразу три атаки ВСУ отбили наши военные за сутки на Донецком направлении. Бои шли около поселка Курдюмовка и села Водяное. Кроме того, ударами артиллерии и армейской авиации нанесен урон противнику южнее Артемовска. Там потери врага составили до 140 человек. Работают на этом участке и штурмовые подразделения ивановских десантников. Подробнее в репортаже Валентина Гвоздева.

Точные удары артиллерии не позволяют националистам в окопах на Артемовском направлении поднять голову. По данным разведки, здесь находилось до 15-ти боевиков киевского режима. После артподготовки в бой вступают штурмовые подразделения ивановских десантников.

Пока двое штурмовиков ведут огонь на подавление и не дают противнику оценить обстановку, третий забрасывает в блиндаж гранату. Яркая вспышка, и группа движется дальше по траншеям, каждое действие заранее отработано до мелочей.

Бойцов ведут с воздуха операторы беспилотников, координируя их действия. Еще один блиндаж зачищен, и десантники продолжают движение. Сопротивление националистов сломлено. Пятеро предпочли остаться в живых и сдались в плен, остальных ликвидировали во время боестолкновения.

Такой слаженности добиваются в ходе изнурительных тренировок на полигонах в тыловых районах. После них каждый точно знает, что и когда должен сделать. За спиной не должно остаться ни одного вражеского солдата. Нужно подготовить бойцов не только к бою в окопе, но и в городской застройке. Каждый такой элемент бойцы отрабатывают по несколько десятков раз.

На тренировке все в точности, как на грядущем задании, даже расположение окопов националистов. Для этого используют данные разведки, чтобы бойцы заранее отработали свои действия, в обстановке максимально приближенной к боевой.

На огневой подготовке стрельба ведется, как из автоматов и пулеметов, так и из более серьезного вооружения, такого, как ПТРК «Фагот». Предназначенный в первую очередь для уничтожения вражеской бронетехники комплекс, нередко используют по блиндажам и опорным пунктам националистов. Для оператора не имеет значения, движущаяся цель или стационарная.

Штурмовые группы первыми вступают в бой с националистами. После чего укрепления боевиков занимает пехота, а штурмовики отправляются в тыловой район, где продолжают свою подготовку.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:21 В стране и мире
В СБ РФ заявили о возможном применении США кибероружия из-за провалов ВСУ
17:57 В стране и мире
«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде
15:44 В стране и мире
Нетаньяху заявил, что Израиль изменит Ближний Восток в ходе новой кампании
15:22 В стране и мире
Путин присвоил рядовому Егорову звание Героя России посмертно
15:22 В стране и мире
Песков прокомментировал возможность переноса выборов президента на период после СВО
Популярное
«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Видео
«Идиот или негодяй»: Путин о чествовании эсэсовца спикером парламента Канады
Видео
«Дурь какая-то, чушь»: Путин о навязывании Западом правил
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.