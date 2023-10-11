В стране и мире Директор ФСБ Бортников заявил, что энергоблок Курской АЭС останавливался из-за украинских диверсантов Алексей Курильченко Всего в ходе противодиверсионных действий были обезврежено более 20 взрывных устройств на опорах линий электропередач атомных станций. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: В результате действий украинских диверсантов аварийно останавливался второй энергоблок Курской атомной электростанции, которая расположения возле города Курчатов. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. «В общей сложности в результате противодиверсионной работы было обезврежено более 20 взрывных устройств, размещенных на опорах линий электропередачи атомных электростанций. Их подрыв преследовал цель нарушить технологический процесс функционирования АЭС... В результате действий диверсантов был аварийно остановлен второй блок Курской АЭС», - заявил Бортников в ходе заседания СОРБ. Глава ФСБ добавил, что подготовкой украинских диверсантов занимались британские специалисты. Действия Киева и Лондона можно квалифицировать как ядерный терроризм, заключил Бортников. Экспертное мнение и аналитика