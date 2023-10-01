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Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка и боевиков под Клещеевкой

10:31 01.10.2023
В результате точного удара российских артиллеристов вражеский танк загорелся.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Вооруженные силы России уничтожили танк и украинских боевиков у Клещеевки. Кадры уничтожения опубликовало Министерство обороны России.

Точный удар по украинскому танку нанесли артиллеристы Южной группировки войск. В результате машина загорелась.

Ранее Минобороны России поделилось кадрами уничтожения ракетным ударом подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Украинские боевики базировались в районе населенного пункта Курахово на Донецком направлении.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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