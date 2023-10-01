Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка и боевиков под Клещеевкой
В результате точного удара российских артиллеристов вражеский танк загорелся.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Вооруженные силы России уничтожили танк и украинских боевиков у Клещеевки. Кадры уничтожения опубликовало Министерство обороны России.
Точный удар по украинскому танку нанесли артиллеристы Южной группировки войск. В результате машина загорелась.
Ранее Минобороны России поделилось кадрами уничтожения ракетным ударом подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Украинские боевики базировались в районе населенного пункта Курахово на Донецком направлении.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов