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Корреспондент «Звезды» рассказал, что его с улыбкой встретили в Израиле

Алексей Дегтярев
Игнат Далакян
09:39 10.10.2023
Таможенник в аэропорту Тель-Авива с улыбкой встретил нашего корреспондента и пожелал ему удачи в работе.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев рассказал, что в аэропорту Тель-Авива его приветливо встретили и пожелали удачи в работе.

Журналист за свою карьеру неоднократно освещал события, включая горячие точки, страны арабского мира и Ближнего Востока, после посещения которых въезд в Израиль, как правило, запрещают.

«На меня посмотрели, спросили цель визита. Я сказал, что по работе, показал свое удостоверение журналиста телеканала "Звезда". После этого ко мне не возникло больше никаких вопросов», - рассказал корреспондент.

Затем таможенник улыбчиво протянул документы, сказал, что рад приезду корреспондента, и пожелал удачи в работе.

Ранее наш корреспондент с места событий в Израиле сообщил, что обстановка в аэропорту Бен-Гурион спокойная, несмотря на повышенные меры безопасности и работу ПВО в районе.

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