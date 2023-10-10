Пушков призвал серьезно относиться к словам генерала Милли о конфликте США с РФ

В то же время, по словам Пушкова, есть ряд факторов, которые могут повлиять на снижение вероятности конфликта между США и РФ.

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К заявлению генерала Марка Милли, бывшего главы Комитета начальников штабов США, о вероятном военном конфликте с Россией в ближайшие 10 лет необходимо отнестись серьезно. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам Пушкова, заявление Милли отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся независимо от смены власти в стране.

В то же время сенатор обратил внимание на то, что США может быть не до конфликта с Россией, поскольку все больше влиятельных фигур в американском обществе называют главным соперником страны Китай.

«И призывают не финансировать Украину, которая является ложным приоритетом для США, а готовиться к столкновению с Китаем из-за Тайваня и его растущей в современном мире», - отметил Пушков.

Вторым фактором в пользу снижения вероятности конфликта США и РФ Пушков назвал множественность вызовов, которые стоят сейчас перед гегемонией Вашингтона. Кроме Китая и России, сенатор назвал Иран, Северную Корею, эволюцию Глобального Юга от Бразилии до Индонезии к большей самостоятельности в международных вопросах.

«Конфликт с Россией, ведущей ядерной державой, не усилит, а ослабит США перед лицом этих вызовов», - отметил сенатор.

В качестве третьего фактора Пушков выделил необходимость для США вкладываться одновременно в несколько кризисов: ближневосточный, который уже требует от Вашингтона вовлечения в ситуацию, украинский и дальневосточный.

«Все это означает перенапряжение сил даже для такой сверхдержавы, как США», - резюмировал Пушков.

Ранее Пушков сделал заявление о снижении приоритетности Украины для Запада на фоне палестино-израильского конфликта. По словам сенатора, из-за того, что «Ближний Восток загорелся не на шутку», США придется работать на два фронта, чтобы не ставить под сомнение свое глобальное лидерство.