В ХАМАС рассказали о планах альянса «Оси сопротивления» в отношении Израиля

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В палестинском движении ХАМАС заявили, что «Ось сопротивления» преследует цель - полное уничтожение Израиля. Об этом заявил американской газете Financial Times Абдул Маджид Авад - глава управления по связям с политическими силами и СМИ ХАМАС в Ливане. Его цитирует РИА Новости.

«"Ось сопротивления" стремится уничтожить Израиль и стереть его с лица земли», - заявил представитель ХАМАС.

Альянс «Ось сопротивления» объединяет ополченцев-мусульман шиитского толка из Ирана, Сирии, Ирака, ливанской «Хезболлы» и Йемена (йеменские хуситы. - Прим. ред.). Движение объединено противодействием влиянию Израиля и США на Ближнем Востоке.

Авад добавил, что союзники не знали, что ХАМАС планирует атаку, пока она не произошла. При этом, по его словам, Иран и «Хезболла» наблюдали «за каждым моментом» атаки палестинцев.

Немногим ранее в комментарии «Звезде» россиянка рассказала об обстановке в Израиле. Она отметила, что там «реально страшно, тут бомбят все города, людей расстреливают и в машинах, очень много террористов».