«Людей расстреливают, очень много террористов»: россиянка рассказала о тяжелой обстановке в Израиле

Женщина прибыла в Израиль для лечения сына, но в настоящее время не может выехать из страны.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Chen Junqing XinHua Globallookpress

В настоящее время обстановка в Израиле крайне тяжелая, россияне не могут связаться с какими-либо ведомствами. «Звезда» пообщалась с одной из очевидиц палестино-израильского конфликта, прибывшей в Израиль ради лечения сына.

Во время беседы она нервничала, постоянно отвлекаясь и пугаясь «из-за неба, потому что у нас здесь постоянно военные самолеты, вертолеты и ракеты». Она и ее сын после прохождения обследования в Израиле должны были улететь, но началась война.

«Это реально страшно. Здесь были обстрелы, мы сами попадали под обстрел три с половиной года назад, но это было не такого масштаба. Тут бомбят все города, и страшно бомбят, попадают в дома, не по инфраструктурам, как говорится, бьют. На улицах, я думаю, тоже видели, что происходит: людей расстреливают и в машинах, очень много террористов. Ну, реально: палестинцы - они очень жестокие люди», - подытожила собеседница «Звезды».

Немногим ранее прибывшая из Тель-Авива женщина рассказала «Звезде» об обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Она подчеркнула, что испытала огромный страх, видела взрывы, пряталась в бомбоубежище и чудом прилетела в Россию.

Очевидица событий добавила, что для израильтян происходящее - «это новое, впервые у них проникновение, они никогда не сталкивались с такой ситуацией».