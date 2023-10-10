Ка-52 «Аллигатор» ударил управляемой ракетой по противнику в зоне СВО

Ка-52 и Ми-28 давно работают в тандеме, «Аллигаторы» выступают в роли ведущих, а «Ночные охотники» на прикрытии.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» получили новую цель и подняли боевые машины в воздух. Вслед за ними в небо поднялся Ми-28 «Ночной охотник», и вместе они взяли курс на запад.

Тандем Ка-52 и Ми-28 отлично зарекомендовал себя в зоне проведения СВО. «Аллигаторы» выступают в роли ведущих, «Ночные охотники» на прикрытии. В район выполнения боевой задачи вертолеты идут на предельно малых высотах, чтобы оставаться невидимыми для ПВО противника.

В расчетной точке винтокрылые машины резко набирают скорость, одновременно задирая нос вертолета, после чего происходит пуск неуправляемых ракет. Маневр называется стрельба с кабрирования, он позволяет увеличить дальность удара практически вдвое.

Похолодание, пришедшее в регион, позволяет лучше разглядеть цели в тепловизор. Укрытая в лесополосе пехота или работающая техника отражаются яркими пятнами на экранах приборов. Экипажам разрешен режим «свободной охоты», а значит до определенных пределов, можно действовать самостоятельно. То есть, выполнив основную задачу, можно продолжить полет и самостоятельно уничтожить цель.

Противник не оставляет попыток улучшить свое положение на линии боевого соприкосновения. Переброска резервов, подвоз боеприпасов - ничто не остается незамеченным.

Модернизированный «Ночной охотник» оснащен специальной системой, которая позволяет принимать целеуказания от беспилотника и тут же способен нанести удар ракетным вооружением, даже если цель находится вне зоны видимости.

Получена новая боевая задача. Снова зашумели винты, вертолеты один за другим поднимаются в воздух и снова уходят к линии боевого соприкосновения. Интенсивность работы армейской авиации на качестве действий экипажей не сказывается. Работы у летчиков южной группировки войск по-прежнему, еще много.

Ранее российские военнослужащие показали работу по поражению целей на ЗРК «Тор-М2» в зоне СВО. Боец с позывным Акелла» рассказал, что работать на этой установке легко, потому что машина автоматизированная.