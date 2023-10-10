На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6

Эпицентр сейсмособытия находился в 32 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.

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На Камчатке зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 4,6. Оно произошло в акватории Авачинского залива.

Очаг землетрясения залегал на глубине 79 километров. В некоторых районах колебание земной коры имело силу до 3 баллов.

Эпицентр землетрясения находился в 32 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

Прежде, несколькими часами ранее, жители западной Украины ощутили землетрясение магнитудой 4,5. Подземные толчки зафиксированы во Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. Отмечено, что эпицентр подземных толчков находился в Словакии.