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На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6

Дарина Криц
04:19 10.10.2023
Эпицентр сейсмособытия находился в 32 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6
© Фото: Ivan Damanik ZUMAPRESS.com Globallookpress
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На Камчатке зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 4,6. Оно произошло в акватории Авачинского залива.

Очаг землетрясения залегал на глубине 79 километров. В некоторых районах колебание земной коры имело силу до 3 баллов.

Эпицентр землетрясения находился в 32 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

Прежде, несколькими часами ранее, жители западной Украины ощутили землетрясение магнитудой 4,5. Подземные толчки зафиксированы во Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. Отмечено, что эпицентр подземных толчков находился в Словакии.

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