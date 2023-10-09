В нескольких областях Украины произошло землетрясение
Природное явление было зафиксировано во Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях, эпицентр которого был в Словакии.
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В западной части Украины произошло землетрясение, магнитуда составила 4,5. Подземные толчки зафиксированы во Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. О происшествии сообщил глава Закарпатской обладминистрации.
«В Закарпатье произошло землетрясение - предварительно до 4,5 балла», - приводит его слова «360».
Отмечено, что о природном явлении сообщил также и глава Львовской областной администрации Максим Козицкий. Эпицентр подземных толчков, согласно нему, находился в Словакии.
Подобной силы землетрясение зафиксировали и в Ужгороде. Повсеместно проверяется наличие повреждений и разрушений инфраструктуры и жилых помещений в результате произошедшего землетрясения.