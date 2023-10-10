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Родные военнослужащих из Приморья осмотрели блиндажи и склад в зоне СВО

Павел Кольцов
Анастасия Бобылева
06:14 10.10.2023
Во время визита родственники военнослужащих попробовали еду бойцов, осмотрели склад и блиндажи, а также САУ «Гвоздика».
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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К бойцам добровольческого батальона «Тигр» приехали родные из Приморья. Они посмотрели, как живут бойцы, и задали интересующие вопросы.

Наталья Геннадьевна - профессиональный медик - довольна содержимым индивидуальных аптечек. Ее сын с позывным «Хануман» является начальником медслужбы подразделения.

Родственники приехали в составе делегации от Приморского края. От региона бойцам привезли продукты питания и обмундирования. Скоро они перейдут на зимние комплекты одежды,  составом которых женщины ознакомились на вещевом складе.

Попробовали они также и еду, которой питаются бойцы. Рацион очень разнообразный: яйца, молочные продукты, свежие фрукты и овощи.

Мамы и жены бойцов настояли на том, чтобы побывать на боевых позициях. Надели бронежилеты и сейчас осмотрели САУ «Гвоздика».

К приему гостей подготовились. Предприняты дополнительные меры безопасности. Усилены дозоры, в состоянии повышенной боевой готовности силы и средства противовоздушной обороны.

Вдалеке слышна канонада, но только здесь, на боевых позициях, родные бойцов стали меньше переживать и действительно успокоились.

Одна из пар даже сыграла свадьбу. Виктория привезла с собой белое платье для себя и бутоньерку на камуфляж жениху. Они решили пожениться после трех лет знакомства. Быстро все организовать помогли командиры. Среди гостей были родные бойцов и такие же, как жених, воины-добровольцы.

Ранее участникам СВО и их семьям организовали путешествие на теплоходе по Волге. В рамках социально-патриотического проекта «Своих не бросаем» 260 человек отправились по маршруту Самара - Казань - Самара на теплоходе «Федор Достоевский».

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