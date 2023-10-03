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Участникам СВО и их семьям организовали путешествие на теплоходе по Волге

06:02 03.10.2023
Военнослужащие и их родные насладились видами на волжские просторы, набережные Самары, Жигулевские горы и посетили культурно-исторические места Казани.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Участники спецоперации и их семьи, всего 260 человек, в рамках социально-патриотического проекта «Своих не бросаем» отправились в путешествие на четырехпалубном теплоходе «Федор Достоевский» по Волге по маршруту Самара - Казань - Самара.

«За год организации экскурсионных поездок мы видим практическую пользу их проведения. Нашим участникам важно ощущать поддержку, заботу и внимание. Организаторы стараются выбрать самые лучшие маршруты и туристические программы. И это стремление от самого сердца», - рассказал заместитель начальника управления Главного военно-политического управления ВС РФ полковник Эдуард Масловский.  

По маршруту участники проекта увидели с борта теплохода красивейшие волжские просторы, набережные Самары, национальный парк «Самарская Лука» и покрытые лесом Жигулевские горы. В течение всего круиза для путешественников будет звучать музыка в исполнении приглашенных артистов.

Программа круиза также среди прочего включает в себя пешеходную экскурсию по столице Татарстана: посещение исторической части Казани, Старо-Татарской слободы, падающей башни Сююмбике и музея-заповедника «Казанский Кремль». Путешествие наполнено новыми эмоциями и впечатлениями, и все для того, чтобы военнослужащие, получившие ранения в зоне специальной операции на Украине и прошедшие реабилитацию, и их родные смогли получить необходимую социальную поддержку и почувствовать поддержку на родной земле.

В сентябре этого года военнослужащие и их семьи получили возможность принять участие в прогулке на теплоходе «Рио-1» по Москве-реке с музыкальной программой «Осенний блюз». Прогулка была организована Департаментом культуры Министерства обороны РФ также в рамках проекта «Своих не бросаем». 

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов. 

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