«Как под гипнозом»: мошенники оставили пенсионера без денег и квартиры

Анатолий Волков из Архангельска по вине мошенников лишился 1,5 миллионов рублей и своей квартиры.

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В Архангельске телефонные мошенники заставили бывшего воспитателя детского дома 86-летнего пенсионера Анатолия Волкова отдать свою квартиру и перечислить им все сбережения. По его словам, на него оказали сильное психологическое воздействие.

«Мне кажется, они как-то сразу на психику воздействуют, потому что я ходил как под гипнозом», - сказал Анатолий.

«Сотрудник ФСБ» сообщил пенсионеру, что все его накопления (1,5 миллиона рублей) заблокированы, а чтобы их уберечь, необходимо перевести их на безопасные счета. Анатолий так и сделал, а после еще и лишился своей квартиры.

Воспитанники пенсионера из детского дома не оставили его в беде, организовали сбор средств и выкупили жилье.

У этой истории оказался счастливый финал, однако кому-то повезло меньше. Подробнее про ситуацию уже с другой пенсионеркой из Челябинска, которая осталась без денег и квартиры, смотрите в сюжете Натальи Жадько.

Ранее стало известно, что жительница Москвы отдала мошенникам почти семь миллионов рублей. Злоумышленники позвонили ей, представившись полицейскими, и сказали, что ее дочь попала в ДТП, причиной которого сама же и стала.