Москвичка отдала аферистам почти семь миллионов рублей из-за обмана с ДТП

В столичном МВД уже задержали молодого человека, который работал на мошенников в качестве курьера.

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Москвичка отдала мошенникам 6,7 миллионов рублей, попавшись на обман об участии ее дочери в ДТП, виновницей которого та якобы оказалась. Аферисты от лица полиции потребовали от пожилой женщины передать деньги, чтобы не возбуждать уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по г. Москве.

«В итоге задержали 19-летнего приезжего. Предположительно, он работал на мошенников курьером. Следователи возбудили уголовное дело. Остальных соучастников сейчас пытаются установить и задержать», - рассказали «360» подробности дела.

Сообщается, что аферисты позвонили жительнице столичных Хамовников и представились сотрудниками полиции, потребовав от москвички заплатить деньги за невозбуждение уголовного дела в отношении ее дочери. По требованию злоумышленников женщина три раза передавала курьеру в различном виде большие суммы денег.

Раскрыть обман удалось только на следующий день, когда женщина позвонила дочери. По данным полиции, всего аферистам было передано шесть миллионов 760 тысяч рублей.

Полиция занимается поиском остальных правонарушителей, на данный момент уголовное дело возбуждено против 19-летнего курьера.