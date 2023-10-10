«Нам нужно всем лечь»: съемочная группа «Звезды» укрылась от обстрелов в Сдероте
Сирены, предупреждающие о воздушной атаке, вновь зазвучали в приграничном с сектором Газа Сдероте.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев, находящийся в городе Сдерот, передал, что в населенном пункте слышна работа сирены воздушной тревоги. Раздаются также звуки взрывов.
Армейская пресс-служба сообщила, что сигнал воздушной тревоги, предупреждающий о возможной ракетной атаке, впервые за день зазвучал в ряде регионов Израиля, включая Тель-Авив и Центральный Израиль.
«Снова слышно предупреждение, нам нужно всем лечь», - сказал Дегтярев.
По прибытии в Сдерот съемочной группе «Звезды» пришлось покинуть транспорт, так как в сторону города были выпущены ракеты. Наш корреспондент смог запечатлеть работу ПВО «Железный купол».