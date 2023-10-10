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«Призыв резервистов превысил 115%»: военный показал обстановку у границы с сектором Газа

Алексей Дегтярев
Елизавета Егорова
18:31 10.10.2023
Один из израильских военных на границе с сектором Газа отметил высокое моральное состояние израильтян из-за большого числа добровольцев.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Вдоль границы с сектором Газа расположен лагерь резервистов, где находится много военных. Там же стоит техника и топливо. Солдаты стекаются в приграничные районы Израиля, так как в любой момент операция «Железные мечи» может перейти в наземную фазу.

Один из бойцов отметил огромное количество добровольцев, которые начали приходить на помощь Израилю еще в субботу, когда произошло обострение палестино-израильского конфликта.

«В субботу, когда все началось, призыв резервистов превысил 115% от ожидаемых. Люди добровольно приходили. Это многое говорит о моральном состоянии людей. Бойцы готовы выполнить любой приказ», - сказал военный.

Подробнее об обстановке на границе с сектором Газа смотрите в сюжете Алексея Дегтярева.

Ранее стало известно, что попавшая в плен к палестинским боевикам ХАМАС немка Шани Лук жива. Она находится в одной из больниц сектора Газа, сообщила ее мать Рикарда Лук. По ее словам, у Шани тяжелая травма головы - девушка находится в критическом состоянии.

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