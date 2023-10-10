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Армия Израиля подтвердила авиаудар по КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта

Ирина Елагина
15:49 10.10.2023
По данным разведки Израиля, там находился туннель контрабандистов.
© Видео: Israel Defense Forces, twitter © Фото: Israel Defense Forces, twitter
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Туннель контрабандистов на границе сектора Газа и Египта стал целью авиаудара армии Израиля. Об этом заявил представитель командования.

Он пояснил, что авиация нанесла удар по КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта.

Ранее сообщалось, что истребители ЦАХАЛ поразили порядка 100 целей в Аль-Форкане в секторе Газа.

Напомним, что, по данным российского МИД, в ходе боевых действий на границе Израиля и Палестины погибли двое россиян, с одним из них, полицейским Денисом Беленьким, простились сегодня.

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