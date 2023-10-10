Армия Израиля подтвердила авиаудар по КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта
По данным разведки Израиля, там находился туннель контрабандистов.
© Видео: Israel Defense Forces, twitter © Фото: Israel Defense Forces, twitter
Туннель контрабандистов на границе сектора Газа и Египта стал целью авиаудара армии Израиля. Об этом заявил представитель командования.
Он пояснил, что авиация нанесла удар по КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта.
Ранее сообщалось, что истребители ЦАХАЛ поразили порядка 100 целей в Аль-Форкане в секторе Газа.
Напомним, что, по данным российского МИД, в ходе боевых действий на границе Израиля и Палестины погибли двое россиян, с одним из них, полицейским Денисом Беленьким, простились сегодня.