Ни уйти, ни спастись, ни скрыться: кадры уничтожения боевиков беспилотниками
Пехота противника ничего не может противопоставить операторам российских беспилотников - враг хладнокровно уничтожается один за другим.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России продемонстрировало кадры уничтожения украинских боевиков операторами беспилотных летательных аппаратов.
Операторы выявляют группы пехотинцев неприятеля и сбрасывают на них боеприпасы. Эффект - уничтожение или обращение врага в бегство.
Ранее публиковались кадры уничтожения украинского боевика из штурмового подразделения. Он пытался скрыться в высокой траве, но это не помогло - неприятельский штурмовик все равно стал добычей FPV-дрона.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.