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Ни уйти, ни спастись, ни скрыться: кадры уничтожения боевиков беспилотниками

14:46 10.10.2023
Пехота противника ничего не может противопоставить операторам российских беспилотников - враг хладнокровно уничтожается один за другим.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России продемонстрировало кадры уничтожения украинских боевиков операторами беспилотных летательных аппаратов. 

Операторы выявляют группы пехотинцев неприятеля и сбрасывают на них боеприпасы. Эффект - уничтожение или обращение врага в бегство. 

Ранее публиковались кадры уничтожения украинского боевика из штурмового подразделения. Он пытался скрыться в высокой траве, но это не помогло - неприятельский штурмовик все равно стал добычей FPV-дрона. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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