Армия Ни уйти, ни спастись, ни скрыться: кадры уничтожения боевиков беспилотниками Пехота противника ничего не может противопоставить операторам российских беспилотников - враг хладнокровно уничтожается один за другим. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России продемонстрировало кадры уничтожения украинских боевиков операторами беспилотных летательных аппаратов. Операторы выявляют группы пехотинцев неприятеля и сбрасывают на них боеприпасы. Эффект - уничтожение или обращение врага в бегство. Ранее публиковались кадры уничтожения украинского боевика из штурмового подразделения. Он пытался скрыться в высокой траве, но это не помогло - неприятельский штурмовик все равно стал добычей FPV-дрона. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика