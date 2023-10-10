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Бойцы ЦАХАЛ сказали «Звезде», что едут «показать, кто здесь хозяин»

Алексей Дегтярев
Никита Черненко
15:07 10.10.2023
Военные армии Израиля, отправляющиеся в зону боевых действий, сказали, что едут «раздолбать» соперника.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев в городе Сдерот смог пообщаться с бойцами ЦАХАЛ, которые ехали на машине в сторону сектора Газа.

Как объяснил сопровождающий, военные только отправлялись в зону боевых действий и настрой у них был боевой. Так, один из них сказал, что они едут «показать, кто здесь хозяин».

«Он говорит, что "мы едем их раздолбать". Это если мягко переводить», - объяснил местный житель.

Ранее наш корреспондент в Сдероте снял руины городского полицейского участка, в котором забаррикадировались бойцы ХАМАС, когда входили в город. Всего в городе вели действия около 19 боевиков.

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