Бойцы ЦАХАЛ сказали «Звезде», что едут «показать, кто здесь хозяин»
Военные армии Израиля, отправляющиеся в зону боевых действий, сказали, что едут «раздолбать» соперника.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев в городе Сдерот смог пообщаться с бойцами ЦАХАЛ, которые ехали на машине в сторону сектора Газа.
Как объяснил сопровождающий, военные только отправлялись в зону боевых действий и настрой у них был боевой. Так, один из них сказал, что они едут «показать, кто здесь хозяин».
«Он говорит, что "мы едем их раздолбать". Это если мягко переводить», - объяснил местный житель.
Ранее наш корреспондент в Сдероте снял руины городского полицейского участка, в котором забаррикадировались бойцы ХАМАС, когда входили в город. Всего в городе вели действия около 19 боевиков.