Бойцы ЦАХАЛ сказали «Звезде», что едут «показать, кто здесь хозяин»

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев в городе Сдерот смог пообщаться с бойцами ЦАХАЛ, которые ехали на машине в сторону сектора Газа.

Как объяснил сопровождающий, военные только отправлялись в зону боевых действий и настрой у них был боевой. Так, один из них сказал, что они едут «показать, кто здесь хозяин».

«Он говорит, что "мы едем их раздолбать". Это если мягко переводить», - объяснил местный житель.

Ранее наш корреспондент в Сдероте снял руины городского полицейского участка, в котором забаррикадировались бойцы ХАМАС, когда входили в город. Всего в городе вели действия около 19 боевиков.