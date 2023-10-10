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Россиянин рассказал, как ему удалось спастись от расстрела ХАМАС на Nature Party

Игнат Далакян
11:21 10.10.2023
Россиянин назвал происходящее на музыкальном фестивале Nature Party сюрреализмом.
Россиянин рассказал, как ему удалось спастись от расстрела ХАМАС на Nature Party
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Globallookpress
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Проживающий в Израиле и посетивший музыкальный фестиваль Nature Party на юге страны россиянин рассказал, как ему удалось спастись от расстреливавших автомобили участников группировки ХАМАС.

Как передает «Лента.ру», в момент атаки палестинской группировки россиянин направлялся к машине, для того чтобы переодеться. Затем он услышал объявление с фестиваля, что всем необходимо уехать с мероприятия. Мужчина отметил, что многие гости фестиваля стали собирать палатки, что в тот момент стало ошибкой и могло стоить им жизни.

Россиянин назвал происходящее на Nature Party сюрреализмом.

«Я смотрю, летят ракеты, их взрывает "Купол", слышны взрывы, при этом сзади по-прежнему играет транс со сцены», - вспомнил участник фестиваля.

После этого мужчина спешно сел в машину и направился к главной дороге. Согласно его рассказу, вскоре стало понятно, что боевики расстреливают автомобили. Однако россиянин смог укрыться в одном поселении до прихода армии ЦАХАЛ. Позднее мужчина смог выбраться и доехать до дома в Тель-Авиве невредимым.

Ранее житель Израиля рассказал, что Тель-Авив превратился в «мертвый город». По его словам, люди еще остаются в состоянии напряжения после падения выпущенной группировкой ХАМАС ракеты рядом с аэропортом Бен-Гурион.

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