Песков заявил, что точных дат визита президента Палестины Махмуда Аббаса в РФ нет

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что точных дат визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Российскую Федерацию пока нет, их согласуют по дипломатическим каналам.

«Визит планировался заранее», - сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что информация о визите палестинского президента в Российскую Федерацию будет тогда, когда все «уже будет окончательно определенно». Дмитрий Песков также отметил, что Россия продолжает контакты с палестинцами.

Ранее в посольстве РФ сообщили, что число погибших граждан России в Израиле на фоне обострения палестино-израильского конфликта увеличилось до двух. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.