Дипмиссия РФ в Палестине сообщила, что из-за бомбардировок сектора Газа россияне потеряли дома

«В сектора Газа продолжаются авианалеты. Обстановка сами понимаете какая. Относительно погибших, пострадавших россиян в Палестине сообщений не поступало. Но поступала информация от наших сограждан в секторе Газа, что у некоторых в ходе бомбардировок были разрушены дома», - сказала Зарипова.

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