Дипмиссия РФ в Палестине сообщила, что из-за бомбардировок сектора Газа россияне потеряли дома
Пресс-секретарь представительства РФ при ПНА сообщила, что в секторе Газа продолжаются авианалеты.
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Проживающие в секторе Газа россияне лишились домов в результате бомбардировок. Об этом «Звезде» рассказала пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.
«В сектора Газа продолжаются авианалеты. Обстановка сами понимаете какая. Относительно погибших, пострадавших россиян в Палестине сообщений не поступало. Но поступала информация от наших сограждан в секторе Газа, что у некоторых в ходе бомбардировок были разрушены дома», - сказала Зарипова.
Ранее палестинский портал Quds сообщил, что несколько журналистов стали жертвами израильского удара по жилой башне в секторе Газа.